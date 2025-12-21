জৈন্তাপুরে সাড়ে ১৬ হাজার ঘনফুট বালু জব্দ, নিলামে বিক্রি

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় টাস্কফোর্স অভিযান চালিয়ে সাড়ে ১৬ হাজার ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়েছে। আজ রোববার (২১ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত উপজেলার ৪ নম্বর বাংলাবাজার এবং শ্রীপুর পাথর কোয়ারিতে এই অভিযান চালানো হয়।
অভিযানের নেতৃত্ব দেন জৈন্তাপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) পলি রানী দেব। এ সময় শ্রীপুর বিওপির বিজিবি ও জৈন্তাপুর মডেল থানা-পুলিশের দলসহ প্রশাসনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
অভিযানে ৪ নম্বর বাংলাবাজার থেকে ১৩ হাজার ৩০০ ঘনফুট এবং শ্রীপুর পাথর কোয়ারি এলাকা থেকে ৩ হাজার ২০০ ঘনফুট বালু জব্দ করা হয় এবং স্পট নিলামের মাধ্যমে তা বিক্রি করা হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) পলি রানী দেব বলেন, ‘অবৈধ বালু উত্তোলন ও পরিবহন প্রতিরোধে আমাদের অভিযান চলমান থাকবে।’