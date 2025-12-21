হোম > সারা দেশ > সিলেট

জৈন্তাপুরে সাড়ে ১৬ হাজার ঘনফুট বালু জব্দ, নিলামে বিক্রি

জৈন্তাপুর (সিলেট) প্রতিনিধি 

জৈন্তাপুরে দুটি স্থানে অভিযান চালিয়ে সাড়ে ১৬ হাজার ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় টাস্কফোর্স অভিযান চালিয়ে সাড়ে ১৬ হাজার ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়েছে। আজ রোববার (২১ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত উপজেলার ৪ নম্বর বাংলাবাজার এবং শ্রীপুর পাথর কোয়ারিতে এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের নেতৃত্ব দেন জৈন্তাপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) পলি রানী দেব। এ সময় শ্রীপুর বিওপির বিজিবি ও জৈন্তাপুর মডেল থানা-পুলিশের দলসহ প্রশাসনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযানে ৪ নম্বর বাংলাবাজার থেকে ১৩ হাজার ৩০০ ঘনফুট এবং শ্রীপুর পাথর কোয়ারি এলাকা থেকে ৩ হাজার ২০০ ঘনফুট বালু জব্দ করা হয় এবং স্পট নিলামের মাধ্যমে তা বিক্রি করা হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) পলি রানী দেব বলেন, ‘অবৈধ বালু উত্তোলন ও পরিবহন প্রতিরোধে আমাদের অভিযান চলমান থাকবে।’

