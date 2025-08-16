হোম > সারা দেশ > সিলেট

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

গ্রেপ্তারকৃত পাঁচজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথরে লুটের ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার পর থেকে শনিবার ভোর ৬টা পর্যন্ত কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

শনিবার দুপুরে আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উযায়ের আল মাহমুদ আদনান। তিনি জানান, তাঁদের খনিজ সম্পদ অধিদপ্তরের দায়েরকৃত মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হবে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার কালাইরাগ গ্রামের মৃত সিকন্দর আলীর ছেলে মোহাম্মদ কামাল মিয়া ওরফে পিচ্চি কামাল (৪৫), তার ছেলে মো. আবু সাঈদ (২১), নাজিরের গাওয়ের মৃত মনফর আলীর ছেলে মো. আবুল কালাম (৩২)। তাদের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অন্যদিকে, ক্রাশ করা সাদাপাথর ট্রাকযোগে নিয়ে যাওয়ার সময় লাছুখাল এলাকায় চেকপোস্টে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা হলেন— উপজেলার লাছুখাল গ্রামের শহীদ মিয়ার ছেলে ইমান আলী (২৮) ও তাঁর ভাই জাহাঙ্গীর আলম (৩৫)। তাঁদের কাছ থেকে ডাম্পট্রাকে ভর্তি সাদাপাথর জব্দ করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় ২ হাজার জনকে আসামি করে মামলা

ছাত্রদল নেতার নামে চাঁদাবাজি মামলার বাদী ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার

জাফলংয়ে টাস্কফোর্সের অভিযানে দুই দিনে সাড়ে ৮ হাজার ঘনফুট পাথর প্রতিস্থাপন

সিলেটে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা বিপুল পাথর উদ্ধার

টাঙ্গুয়ার হাওরে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ব্যবসায়ী হবিগঞ্জে গিয়ে চাঁদাবাজের কবলে, ৯০ হাজার টাকাসহ ছাত্রদল নেতা আটক

সাদাপাথর লুট: সড়কের দুই পাশের ক্রাশার মিলে মাটি-বালু দিয়ে ঢেকে রাখা ‘পাথর’

স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন স্বামী

জাফলংয়ে ২ হাজার ঘনফুট চুরি হওয়া পাথর উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা