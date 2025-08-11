এমসি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি সামি, সম্পাদক জুনেদ

সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রদলের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন খান মোহাম্মদ সামি এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন জুনেদুর রহমান জুনেদ। সোমবার কলেজ অডিটরিয়ামে দীর্ঘ ২১ বছর পর কাউন্সিলের মাধ্যমে ভোটারদের সরাসরি ভোটে তাঁরা নির্বাচিত হন। পরে সন্ধ্যায় ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
এদিন প্রথম অধিবেশনে কলেজ অডিটরিয়ামে এমসি কলেজ ছাত্রদলের সদস্যসচিব মোহাইমিনুল হক তপুর সঞ্চালনায় এবং আহ্বায়ক সেলিম আহমদ সাগরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম কার্দি, মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি সুদীপ জ্যোতি এষ, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক দিলোয়ার হোসেন দিনার, মহানগরের সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বি আহসান ও সিনিয়র সহসভাপতি তোফায়েল আহমদ।
এ সময় কাউন্সিলে সভাপতি প্রার্থী খান মোহাম্মদ সামি, রাজিব হোসাইন, হাবিবুর রহমান হাবিব, হাবিবুর রহমান নাঈম, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এহসানুল হক তালহা, জুনেদুর রহমান জুনেদ, শাহ হুমায়ূন বক্তব্য দেন।
পরে কাউন্সিলে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬৩৯ ভোটারের মধ্যে ৩০১ জন ভোট দেন। ১৩২ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন খান মোহাম্মদ সামি এবং ২৭৬ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন জুনেদুর রহমান জুনেদ।
ছবি: খান মোহাম্মদ সামি ও জুনেদুর রহমান জুনেদ। ছবি: সংগৃহীত
