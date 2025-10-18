সিরাজগঞ্জে ডোবায় মিলল মানুষের ৩ হাড়

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার একটি ডোবার কচুরিপানার নিচে থেকে মানুষের তিনটি হাড় উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চকনিহাল এলাকা থেকে হাড়গুলো উদ্ধার করা হয়।
সলঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মানুষের তিনটি হাড় উদ্ধার করি। পরে সেগুলো থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। সুরতহালের জন্য প্রস্তুতি চলছে। বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।’
আরিফুল ইসলাম আরও জানান, ঘটনাস্থল থেকে অন্য কোনো হাড় পাওয়া যায়নি। পরে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির জানান, এগুলো মানুষের পায়ের হাড় হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ঘটনাস্থলে আর কোনো হাড় বা কঙ্কাল পাওয়া যায়নি।