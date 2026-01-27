হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে হত্যা মামলায় ১০ জনের যাবজ্জীবন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে পূর্বশত্রুতার জেরে বদিউজ্জামান নামের এক ব্যক্তিকে হত্যা মামলায় ১০ আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে সিরাজগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-১-এর বিচারক লায়লা শারমিন এই আদেশ দেন।

কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন মনির হোসেন, আনোয়ারা বেগম, সাহেব উদ্দিন, সোহেল রানা, শাহজাহান মণ্ডল, শফিকুল ইসলাম, আবু সাঈদ, এরশাদ শেখ, রমজান আলী ও আবুল কালাম আজাদ। তাঁদের মধ্যে ছয়জন কারাগারে ও চারজন পলাতক রয়েছেন।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, কামারখন্দ উপজেলার ময়নাকান্দি গ্রামে বদিউজ্জামান নিজ গ্রামের দবির মণ্ডলের ছেলে আলমের কাছে থেকে ২০১১ সালে তিন শতক জমি কেনেন। ওই জমিতে প্রতিবেশী আবু সাঈদ বাড়ি করে দখলে নেন। জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলা হলে আসামিরা তাঁকে হত্যার হুমকি দেন। তিনি জমি দখলে নেওয়ার চেষ্টা করলে আসামিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এরপর স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়ে বদিউজ্জামানের সঙ্গে প্রতিপক্ষের বিরোধ আরও তীব্র হয়।

২০১১ সালের ২৪ জুন বদিউজ্জামান জমির কাগজপত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। পরদিন ২৫ জুন সকালে কামারখন্দের ময়নাকান্দি সাইফুল ইসলামের একটি খেত থেকে তাঁর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহত বদিউজ্জামানের স্ত্রী রতনা বেগম ওরফে সুফিয়া বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলা তদন্ত শেষে ২০১২ সালের ১৯ জানুয়ারি ১০ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ।

আদালতের অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি (এপিপি) শামসুজ্জোহা শাহান শাহ জানান, রায় ঘোষণার সময় ছয় আসামি উপস্থিত ছিলেন। অন্য চার আসামি পলাতক রয়েছেন।

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জে হাত ধোয়ার বেসিন ধসে দুই শিশুর মৃত্যু

আমাদের খোঁচা দিলে খোঁচা ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব: জামায়াত আমির

ধর্মের কারণে মানুষে মানুষে কোনো বিভাজন হয়নি: টুকু

সিরাজগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শতাধিক সাবেক নেতার ছাত্রদলে যোগদান

কামারখন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুদকের অভিযান

এবার সিরাজগঞ্জে আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা

তুচ্ছ ঘটনার জেরে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

সিরাজগঞ্জে সাংবাদিকের বাড়িতে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ

কামারখন্দে শিয়ালের কামড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

সিরাজগঞ্জের ৬ আসন: কেউ কোটিপতি, কারও বার্ষিক আয় লাখ টাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা