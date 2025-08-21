হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

পরিত্যক্ত শৌচাগারে শিশুর ক্ষতবিক্ষত লাশ

কামারখন্দ, (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 

বুধবার রাতে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে দেউলমোড়া গ্রাম থেকে পরিত্যক্ত শৌচাগার (টয়লেট) থেকে ছোঁয়া মণি (৭) নামের এক মাদ্রাসাছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে রায়গঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, বুধবার রাতে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মরদেহের মুখ, মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে।

নিহত ছোঁয়া মণি উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের মিরের দেউলমোড়া গ্রামের প্রবাসী সুমন শেখের মেয়ে। শিশুটির মা মোছা. আতিয়া পারভীন একমাত্র মেয়ের মৃত্যুর খবর শুনে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সুস্থ হওয়ার পর মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার দুপুরে মাদ্রাসা থেকে ফেরার পর ছোঁয়া মণি নিখোঁজ হয়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বিকেলে দাদাবাড়ির পাশের ভাঙা ও পরিত্যক্ত টয়লেটে তার মরদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। শিশুটির পরনের জামা রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

