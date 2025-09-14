সিরাজগঞ্জে বাবাকে হত্যার দায়ে ছেলের মৃত্যুদণ্ড

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার সলঙ্গায় বাবা ইদ্রিস আলীকে হত্যার দায়ে ছেলে রেজাউল করিম লাবুকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. মাহবুবুর রহমান এ রায় দেন। একই মামলায় নিহত ব্যক্তির স্ত্রী রেনুকা বেগম ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত লাবুর স্ত্রী ইসমত আরাকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) আব্দুল লতিফ আকন্দ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০২০ সালের ৪ মার্চ দুপুরে সলঙ্গা থানার অলিদহ গ্রামের একটি পুকুরে গলা ও পায়ে রশি প্যাঁচানো অবস্থায় ইদ্রিস আলীর লাশ ভেসে ওঠে। খবর পেয়ে স্বজন ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। সেদিনই নিহতের ছেলে রেজাউল করিম লাবু বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।
এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ৩ মার্চ রাতে ইদ্রিস আলী ও তাঁর স্ত্রী রেনুকা বেগম একই কক্ষে ঘুমাচ্ছিলেন। ভোরে ঘুম ভাঙার পর রেনুকা দেখেন স্বামী ঘরে নেই, দরজা খোলা। এরপর তিনি ছেলে ও তাঁর বউকে ডাকেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও ইদ্রিস আলীকে পাওয়া যায়নি।
পুলিশের তদন্তে কাছে বেরিয়ে আসে, ছেলে রেজাউল করিম লাবু তাঁর বাবাকে হত্যা করেছেন। আদালতে দেওয়া তাঁর ১৬৪ ধারার জবানবন্দি, সাক্ষ্যগ্রহণ ও সব প্রমাণ বিশ্লেষণ শেষে আজ আদালত এ রায় দেন।