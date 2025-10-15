হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

উল্লাপাড়ায় জামায়াত থেকে বিএনপিতে যোগ দিলেন ৩০ নেতা-কর্মী

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় জামায়াতে ইসলামীর সাবেক ওয়ার্ড আমির আনোয়ার হোসেনসহ ৩০ জনের মতো নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার বাঙালা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি আয়োজিত কর্মিসভায় তাঁরা বিএনপিতে যোগ দেন বলে দলটির স্থানীয় নেতারা জানিয়েছেন।

বিএনপির দাবি অনুযায়ী, বাঙালা ৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের আমির আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে ৩০ জন কর্মী ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিএনপির পতাকা হাতে তুলে নেন।

বিএনপির ওই কর্মিসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া) আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী ও সাবেক ডিআইজি খান সাঈদ হাসান জ্যোতি। এ বিষয়ে জানতে রাতে তাঁর মোবাইল ফোনে কল দিলে সহকারী (পিএস) মো. হাসান আলী বলেন, ‘স্যার এখন মিটিংয়ে আছেন। তবে অনুষ্ঠানে আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে জামায়াতের ৩০ জন কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে উল্লাপাড়া উপজেলা জামায়াতের আমির শাহজাহান আলী বলেন, ‘আনোয়ার হোসেনকে আমরা অনেক আগেই বহিষ্কার করেছি। চাকরির বিষয়ে অনৈতিক কাজ ও ঘুষ লেনদেনের অভিযোগে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়।’

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত নই। ওই এলাকা থেকে কেউ বিষয়টি আমাদের জানায়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিচ্ছি।’

বহিষ্কৃত জামায়াত নেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমি ফ্যাসিস্ট সরকারের সময় দীর্ঘ ১৭ বছর অন্যায় জুলুমের শিকার হয়েছি। জামায়াতে ইসলামী থেকে পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগদান করলাম।’

সম্পর্কিত

উল্লাপাড়ায় গৃহবধূর লাশ উদ্ধার

অনৈতিক কাজে রাজি না হওয়ায় নারী গ্রাম পুলিশ সদস্যকে হত্যা

কাঁচা রাস্তায় দুর্ভোগ: প্রতিশ্রুতি আছে, বাস্তবায়ন নেই

সেই ভিক্ষুকের কাছে মিলল আরও এক বস্তা টাকা-কয়েন, সব অর্থ ব্যয় হবে চিকিৎসায়

সলঙ্গায় নারী গ্রাম পুলিশের লাশ উদ্ধার

ভিক্ষুকের ঘরে দুই বস্তার টাকা গুনে যা পাওয়া গেল

সিরাজগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জে অজ্ঞাতনামা যুবককে কুপিয়ে হত্যা

দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও হার মানেননি বায়েজিদ, পুঁজির অভাবে চলছে টানাপোড়েন

রাত নামলেই আতঙ্ক কামারখন্দের সড়কে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা