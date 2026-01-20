এবার সিরাজগঞ্জে আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা

প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর নাম নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়া-৩ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জের আদালতে মানহানির মামলা করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শামিম খান এ মামলা করেন।
আজ মঙ্গলবার সিরাজগঞ্জ সদর আমলি আদালতে দণ্ডবিধির ৫০০ ধারায় মামলাটি করা হয়। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিরাজগঞ্জ জজ আদালতের আইনজীবী মো. হুমায়ুন কবীর।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, কুষ্টিয়া জেলার একটি ইসলামি ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য দেওয়ার সময় মুফতি আমির হামজা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোকে নিয়ে আপত্তিকর ও অবমাননাকর মন্তব্য করেন।
বাদীপক্ষের দাবি, ওই বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশে বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এতে বাদী, তাঁর রাজনৈতিক দল ও জিয়া পরিবারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে।
মামলার বাদী মোহাম্মদ শামিম খান বলেন, ‘মোবাইল ফোনে ওই বক্তব্য শুনে আমি মানসিকভাবে আহত হয়েছি। বিষয়টি শুধু ব্যক্তিগত নয়, রাজনৈতিকভাবেও অপমানজনক। ন্যায়বিচারের আশায় আদালতে মামলা করেছি। আর এ মামলায় শুধু আমির হামজাকেই আসামি করা হয়েছে।’
আইনজীবী মো. হুমায়ুন কবীর বলেন, মামলার সঙ্গে আসামির বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ সংযুক্ত করা হয়েছে। আদালত প্রাথমিক যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া নেবেন।
প্রসঙ্গত, গতকাল সোমবার একই অভিযোগে আমির হামজার বিরুদ্ধে খুলনার আদালতে একটি মানহানির মামলা হয়েছে।