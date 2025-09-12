প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ল দোকানে, নিহত ১

সিরাজগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট কার দোকানে ঢুকে পড়লে মোহাম্মদ হাফিজ (৪০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। তিনি সদর উপজেলার বনবাড়িয়া গ্রামের নুরু মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন।
শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার কাশিয়াহাটা-বনবাড়িয়া এলাকায় প্রাইভেট কারটি অতিরিক্ত গতিতে এসে রাস্তার পাশে থাকা মেসার্স মাসুম ইলেকট্রনিক হাউস নামের দোকানে ধাক্কা দিলে সেটি ভেঙে যায়। গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, গাড়িটি শহরের দিক থেকে আসছিল। ভেতরে উচ্চ স্বরে গান বাজছিল এবং মাতলামির দৃশ্য তারা লক্ষ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ে। এতে মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ‘গাড়ির গতি এত বেশি ছিল যে মনে হচ্ছিল রাস্তার ওপরে উড়ছে। দোকানে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিকট শব্দ হয়। আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখি দোকানদার রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন।’
সিরাজগঞ্জ সদর থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) মর্জিনা মুঠোফোনে জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এতে একজন নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।