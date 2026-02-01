হোম > সারা দেশ > সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা নাগরিক ঐক্যের সভাপতিসহ ২১৭ জন বিএনপিতে

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরা নাগরিক ঐক্যের সভাপতিসহ ২১৭ জন বিএনপিতে যোগদান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরা জেলা নাগরিক ঐক্যের সভাপতি ডক্টর রবিউল ইসলাম খানের নেতৃত্বে ২১৭ জন নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন। আজ রোববার শহরের কাটিয়া নিরিবিলি কমিউনিটি সেন্টারে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এইচ এম রহমাতুল্লাহ পলাশ ও সদস্যসচিব আবু জাহিদ ডাবলুর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁরা বিএনপিতে যোগ দেন।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিএনপি নেতা রহমতুল্লাহ পলাশ বলেন, সাতক্ষীরা জেলা বিএনপি একটি শক্তিশালী সংগঠন। ড. রবিউল ইসলাম খানের নেতৃত্বে প্রায় ৩০০ নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগদান সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে। তিনি বলেন, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে তৃণমূলের এই গণজোয়ার দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইকে আরও বেগবান করবে।

