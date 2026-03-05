হোম > সারা দেশ > সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে দুই শিশুকে যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ

তালা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় একটি গ্রামে পাঁচ ও ছয় বছর বয়সী দুই শিশুকে যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে ওই যুবকের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা করে ভুক্তভোগী এক শিশুর পরিবার।

জানা গেছে, প্রতিবেশী দুই শিশুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ির ছাদে নিয়ে গিয়ে যৌনাঙ্গে হাত দেওয়া, পায়ুপথে যৌনাচারসহ ধর্ষণের চেষ্টা করেছেন ওই যুবক।

ভুক্তভোগী এক শিশুর মা বলেন, প্রায় এক সপ্তাহ আগে তার সন্তানের ওপর যৌন নির্যাতন চালিয়েছেন ওই যুবক। বুধবার সন্ধ্যায় আরেক শিশুর ওপর নির্যাতন চালানোর ঘটনা জানাজানি হয়। তারপর তাঁর সন্তানও নিপীড়নের কথা জানায়। উভয় শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পরে এক ভুক্তভোগী শিশুর বাবা যুবকের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত করে মামলা নেওয়া হয়েছে। আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সম্পর্কিত

প্রেসক্লাবে ঢুকে সাংবাদিকের ওপর হামলা

তালায় বিএনপির কার্যালয়ে আগুন

সাতক্ষীরায় ভূমিকম্প: ‘মনে হচ্ছিল—একবার ডান দিকে, আবার বাম দিকে ঢলে পড়ছি’

সাতক্ষীরায় গরুবোঝাই ভ্যান খাদে পড়ে চালক নিহত, আহত ৩

সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে

সাতক্ষীরায় মারধরের শিকার দুই সাংবাদিককে ৫ দিনের রিমান্ডে চায় পুলিশ

সাতক্ষীরায় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত, আটক ৪

সাতক্ষীরা-৪ আসনেই দাঁড়িপাল্লা এগিয়ে

কলেজশিক্ষক ও শিশুকন্যার ওপর হামলা-ছিনতাই, অভিযুক্তকে ধরে পুলিশে দিলেন বিএনপি নেতারা

তালায় মা-ছেলেকে মারধর, ৩ লাখ টাকা ছিনতাই
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা