হোম > সারা দেশ > রংপুর

চীন সরকারের উপহারের হাসপাতালের জায়গা পরিদর্শনে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

নীলফামারী প্রতিনিধি

চীন সরকারের উপহার হিসেবে ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপনের জায়গা পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুর জাহান বেগম। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুর জাহান বেগম চীন সরকারের উপহার হিসেবে ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপনের জায়গা পরিদর্শন করেছেন। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে নীলফামারী সদরের চড়াইখোলা ইউনিয়নের টেক্সটাইল মিল-সংলগ্ন ২৫ একর খাস জায়গা পরিদর্শন করেন তিনি।

এ সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবু জাফর, নীলফামারী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফজলুর রহমান মোহসিন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক সাইদুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, সিভিল সার্জন আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় রাজনীতিবিদরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে উপদেষ্টা নীলফামারী জেলা সদরের নটখানায় অবস্থিত ২০ শয্যাবিশিষ্ট কুষ্ঠ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান জানান, সদর উপজেলার চড়াইখোলা ইউনিয়নের আরাজী চড়াইখোলা ও দারোয়ানী মৌজায় ২৪.৮৯ একর জমি চীন সরকারের উপহার হিসেবে ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

মওলানা ভাসানী সেতুর বিদ্যুৎ সংযোগের তার চুরির ঘটনায় মামলা

নিখোঁজ কিশোরের সন্ধান মিলেছে, ভুল অভিযোগে কারাগারে যুবক

৪ লাখ টাকার চায়না রিং জাল পুড়িয়ে ধ্বংস

সরকারি স্থাপনা দখল করে গোডাউন

নিখোঁজের ১৪ ঘণ্টা পর ব্রিজের পাশে মিলল যুবকের লাশ

এক লাইনে দুই ট্রেন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন হাজারো যাত্রী

আগে গঠনতন্ত্র, পরে নির্বাচন: ফরহাদ মজহার

জমিতে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল নারীর মরদেহ

সিন্ডিকেট ছাড়া কখনো হাসপাতাল চলেছে, এটা বলা যায় না: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

ঠাকুরগাঁওয়ে নারীকে পালাক্রমে ধর্ষণের অভিযোগ, নারীসহ গ্রেপ্তার ২
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা