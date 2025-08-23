চীন সরকারের উপহারের হাসপাতালের জায়গা পরিদর্শনে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুর জাহান বেগম চীন সরকারের উপহার হিসেবে ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপনের জায়গা পরিদর্শন করেছেন। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে নীলফামারী সদরের চড়াইখোলা ইউনিয়নের টেক্সটাইল মিল-সংলগ্ন ২৫ একর খাস জায়গা পরিদর্শন করেন তিনি।
এ সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবু জাফর, নীলফামারী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফজলুর রহমান মোহসিন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক সাইদুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, সিভিল সার্জন আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় রাজনীতিবিদরা উপস্থিত ছিলেন।
পরে উপদেষ্টা নীলফামারী জেলা সদরের নটখানায় অবস্থিত ২০ শয্যাবিশিষ্ট কুষ্ঠ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান জানান, সদর উপজেলার চড়াইখোলা ইউনিয়নের আরাজী চড়াইখোলা ও দারোয়ানী মৌজায় ২৪.৮৯ একর জমি চীন সরকারের উপহার হিসেবে ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।