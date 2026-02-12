হোম > সারা দেশ > রংপুর

গাইবান্ধা-১ আসনে ১০ কেন্দ্রে বিএনপি পেয়েছে ২১৮৪, জামায়াত ১২৪৭৭

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 

গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে ১০টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে। এতে ১২ হাজার ৪৭৭ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন জামায়াতের প্রার্থী মো. মাজেদুর রহমান সরকার। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষের প্রার্থী অধ্যাপক ডা. খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মোহাম্মদ আলী পেয়েছেন ২ হাজার ১৮৪ ভোট।

বৃহস্পতিবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ইফতার জাহান তুলি।

এর আগে সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে একযোগে উপজেলার সব কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু করা হয়। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে।

উল্লেখ্য, এ আসনে ১৫টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা মিলিয়ে মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ১২৩টি।

