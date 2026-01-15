হোম > সারা দেশ > রংপুর

দিনে রোদের ছোঁয়া, রাত হলেই বাড়ে শীত—তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা ৭.৫

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার মহানন্দা নদী থেকে সম্প্রতি তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে দিনে হালকা শীত ও কুয়াশার আবহ থাকলেও রাত নামলেই শীতের অনুভূতি বাড়তে শুরু করে। সকালের দিকে সূর্যের দেখা মিললে কুয়াশা কেটে যায় এবং শীতের তীব্রতা কিছুটা কমে আসে। তবে টানা সাত দিন জেলায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হওয়ায় শীতের প্রভাব পুরোপুরি কাটছে না।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় জেলার তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল শতভাগ এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার।

আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যায়, বুধবার জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগে মঙ্গলবার ৭ দশমিক ৫, সোমবার ৮ দশমিক ৪, রোববার ৭ দশমিক ৩, শনিবার ৮ দশমিক ৩, শুক্রবার ৬ দশমিক ৮, গত বৃহস্পতিবার ৯ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

টানা শৈত্যপ্রবাহের প্রভাবে জেলার হাসপাতালগুলোতে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। সর্দি-কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়াসহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে বয়স্ক, শিশুসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। রোগীর চাপ বেড়ে যাওয়ায় চিকিৎসাসেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকেরা।

পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার মহানন্দা নদী থেকে সম্প্রতি তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

এদিকে তীব্র শীত উপেক্ষা করে জীবিকার তাগিদে হিম সকালে কাজে বের হতে দেখা যাচ্ছে পাথরশ্রমিক, চা-শ্রমিক, ভ্যানচালক, দিনমজুরসহ নিম্ন আয়ের বিভিন্ন পেশার মানুষকে। পাথরশ্রমিকেরা নদীর বরফশীতল পানিতে নেমে কাজ শুরু করছেন।

মহানন্দা ও ডাহুক নদীতে পাথর তোলার কাজে নিয়োজিত ইরফান, আজগর, মোতালেবসহ কয়েকজন শ্রমিক জানান, নদীর পানি বরফের মতো ঠান্ডা; কিন্তু পাথর তোলা ছাড়া তাঁদের আর কোনো কাজ নেই। এই কাজ করে পরিবার চালাতে হয়। তাই পেটের তাগিদে বরফশীতল পানিতে নেমে পাথর তুলতে হচ্ছে।

মহানন্দা নদীতে বালু উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক আব্দুল মালেক বলেন, ‘সকালের দিকে নদীর পানি এত ঠান্ডা থাকে যে পানিতে নামতেই শরীর কেঁপে ওঠে। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। তবু কাজ না করলে সংসার চলবে না। তাই কষ্ট সহ্য করেই পানিতে নামতে হয়।’

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় জানান, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ১০০ শতাংশ এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার।

সম্পর্কিত

রান্নার চাল ধোয়ার জন্য নলকূপের পাড়ে গৃহবধূ, মিলল গলাকাটা মরদেহ

ঠান্ডাজনিত রোগে মারা গেল ১৪৯৫ ছাগল

পাঁচবার তফসিল পরিবর্তন, বেরোবিতে নির্বাচন না হলে কেন নাটক: ছাত্রশিবির

ব্রাকসুর সকল কার্যক্রম স্থগিত

ফের ব্রাকসুর তফসিল পরিবর্তন, নির্বাচন ২৫ ফেব্রুয়ারি

প্রশ্নপত্র ফাঁসের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে নিতে হবে: আখতার হোসেন

মানুষ মনে করে, ৫ আগস্টের আগের পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে, কেন রাস্তা ছাড়তে বলবে—আইজিপির আক্ষেপ

কাউনিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স: ওয়ার্ডে পানি সরবরাহ বন্ধ ভোগান্তিতে রোগী-স্বজন

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ‘প্রশ্নপত্র ফাঁস’: স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে জালিয়াতির ‘পরিকল্পনা’, ডিভাইসহ আটক ২
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা