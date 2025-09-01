রাণীশংকৈলে ‘জিনের পুতুল’ প্রতারক চক্রের ৬ সদস্য আটক

ঠাকুরগাঁও রাণীশংকৈলে ‘জিনের পুতুল’ প্রতারক চক্রের ৬ সদস্যকে আটক করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে রাণীশংকৈল থানার একটি দল অভিযান চালিয়ে উপজেলার লেহেম্বা ইউনিয়নের দিহানগর এলাকার রুবেলের বাড়ি থেকে তাঁদের আটক করে। এ সময় সোনালি রং করা ৫টি পুতুল জব্দ করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার তেলিপাড়া গ্রামের মৃত আতাউর রহমানের ছেলে, রাশেদুল ইসলাম, শফিক আল মামুন, মজিবরের ছেলে এছাব্বর আলী। একই উপজেলার গড়ের পাড়া এলাকার তাজউদ্দীনের ছেলে মানিক মিয়া, ছয়ঘরিয়া এলাকার মমতাজের ছেলে ফরহাদ হোসেন, ডিমলা উপজেলার ছাতনাই এলাকার রবিউল ইসলামের স্ত্রী আঁখি মনি।
পুলিশ জানায়, বিশেষ সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে জিনের পুতুল প্রতারক চক্রের ৬ সদস্যকে আটক করা হয়।
রাণীশংকৈল থানার এস আই দিদারুল মুরাদ বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা হবে। জিনের পুতুল প্রতারক চক্রের সদস্যদের গ্রেপ্তারের জন্য অনেক দিন থেকেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এবার তাঁদের হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হলো।