রংপুরসহ ৮ বিভাগকে আলাদা প্রদেশ ঘোষণার দাবি

রংপুরকে প্রদেশ ঘোষণা করাসহ ৯ দফা দাবি জানিয়েছে রংপুর প্রদেশ বাস্তবায়ন পরিষদ। সংগঠনটি বৈষম্যমূলক শাসনব্যবস্থা থেকে বের হতে দেশের আটটি বিভাগকে প্রদেশ ঘোষণা এবং রংপুরে একজন মুখ্যমন্ত্রীসহ ৯ সদস্যের একটি প্রাদেশিক সরকার গঠনে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে রংপুর মহানগরীর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠসংলগ্ন জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ চত্বরে সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটি। সেখানে এ দাবি তুলেন ধরেন সংগঠনের সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি।
লিখিত বক্তব্যে সভাপতি আমিন উদ্দিন বলেন, ‘আমরা ২০ বছর ধরে রংপুর জেলাকে নিয়ে রংপুর প্রদেশসহ সারা দেশের ৮টি বিভাগকে প্রদেশ করার দাবিতে আন্দোলন করে আসছি। রংপুর বিভাগের মানুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শিক্ষা, চিকিৎসা আর চাকরিসহ সব দিক থেকে বৈষম্যের শিকার।’ তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে জুলাই আন্দোলনের পর শাসনকাঠামো ও শাসনপদ্ধতি পরিবর্তন করার ঐতিহাসিক সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে। সে কারণে বিদ্যমান ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিপরীতে স্বাধীন দেশের উপযোগী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনে দেশ শাসনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে শ্রম, কর্মজীবী ও সমাজশক্তির অংশীদারত্ব সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।’
আমিন উদ্দিন বলেন, ‘বর্তমান এককেন্দ্রিক সরকারের বৈষম্যমূলক বাজেট নীতির কারণে বাজেটের ৬৫ ভাগ ব্যয় হয় ঢাকাকেন্দ্রিক, ২০ ভাগ হয় চট্টগ্রামকেন্দ্রিক। সারা বাংলাদেশে বাজেটের মাত্র ১৫ ভাগ ব্যয় করা হয়। সে জন্য রংপুরসহ সারা দেশের ৮টি বিভাগকে প্রদেশ ঘোষণা, দুই কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট, প্রাদেশিক সরকার, প্রাদেশিক পার্লামেন্ট ফেডারেল সরকার গঠনসহ স্বশাসিত উপজেলাসহ এক ব্যক্তির দুই ভোট বাস্তবায়ন করা হলে সব ধরনের বৈষম্য দূর হবে। সে জন্য রংপুরসহ ৮টি বিভাগকে প্রদেশ ঘোষণার দাবিতে আমরা কঠোর আন্দোলনে যাব।’
সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডা. আব্দুস সাদেক জিহাদি, সাংগঠনিক সম্পাদক ছাদেকুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক মশিউর রহমানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।