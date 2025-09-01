হোম > সারা দেশ > রংপুর

চার দিন বন্ধ থাকার পর মধ্যপাড়া খনিতে ফের পাথর উত্তোলন শুরু

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 

ফাইল ছবি

বিস্ফোরক-সংকটের কারণে চার দিন বন্ধ থাকার পর দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনিতে পুনরায় পাথর উত্তোলন শুরু হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর থেকে খনিতে পাথর উত্তোলন শুরু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানির (এমজিএমসিএল) মহাব্যবস্থাপক (ইউজিও অ্যান্ড এম) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টু কন্ট্রাক্ট প্রকৌশলী মো. অবায়দুল্লাহ।

পাথর উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেডসহ বেশ কিছু বিস্ফোরকের মধ্যে একটি বিস্ফোরকের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় গত ২৮ আগস্ট থেকে খনিটির উৎপাদন বন্ধ ছিল।

মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মো. অবায়দুল্লাহ জানান, সোমবার সকালে বিস্ফোরকটি খনিতে পৌঁছানোর পর ভূগর্ভে কাজ শুরু হয় এবং দুপুরের শিফট থেকে পুরোদমে পাথর উত্তোলন শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানান, এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং তিনটি শিফটে আগের মতোই দৈনিক পাঁচ হাজার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টন পাথর উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

বেলারুশের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) খনি থেকে পাথর উত্তোলনের কাজটি করছে। চুক্তি অনুযায়ী, পাথর উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও বিস্ফোরকের সরবরাহ করার দায়িত্ব এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষের।

উল্লেখ্য, এর আগেও বিস্ফোরক-সংকটের কারণে মধ্যপাড়া খনিতে বেশ কয়েকবার উৎপাদন বন্ধ ছিল। এর মধ্যে ২০১৪ সালে ২২ দিন, ২০১৫ সালে দুই মাস, ২০১৮ সালের জুন মাসে সাত দিন এবং ২০২২ সালের মার্চ মাসে ১৪ দিন উৎপাদন বন্ধ ছিল।

