বিএনপি একদিকে ফ্যামিলি কার্ড দেবে, অন্যদিকে লুটপাট করবে: আখতার

বিএনপি একদিকে ফ্যামিলি কার্ড দেবে, অন্যদিকে লুটপাট করবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব ও রংপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আখতার হোসেন। তিনি বলেন, ‘বিএনপি একদিকে ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলবে, শাড়ি-লুঙ্গি বিলাবে, অন্যদিকে মানুষের ঘরবাড়ি তছনছ করে দেবে, লুটপাট করে নিয়ে যাবে, আমরা এই সন্ত্রাস বন্ধ চাই।’
সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর আজ রোববার প্রথমবারের মতো নিজ নির্বাচনী এলাকার রংপুর কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ পৌর শহরে বালারঘাট খামার, বানিয়ার তেপতি এলাকায় সফরে আসেন আখতার হোসেন। এ সময় নির্বাচন-পরবর্তী হামলার শিকার নেতা-কর্মীদের ভাঙাচোরা ও ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।
আখতার হোসেন অভিযোগ করে বলেন, ‘নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থীর পক্ষ আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে। এতে অনেকের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মালামাল চুরি হয়ে গেছে।’
তিনি বলেন, ‘আমাদের নেতা-কর্মীরা আজ প্রথমবারের মতো হারাগাছে আসতে পেরেছেন। তাঁরা যদি পুলিশের তরফ থেকে অভয় পান, তাহলে যাঁদের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যাঁদের মারধর করা হয়েছে, যাঁদের বাইক ভাঙা হয়েছে এবং চুরি করা হয়েছে, তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যেই ফরমালি এফআইআর দাখিল করবেন, মামলার কার্যক্রম আমাদের তরফ থেকে আমরা শুরু করব।’
এ সময় স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন আখতার হোসেন এবং তাঁদের খোঁজখবর নেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
এর আগে তাঁর হারাগাছ সফরকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও এনসিপি নেতা কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। গত শনিবার রাতে বিএনপির প্রার্থীর লোকজন হরতাল ও অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দিলেও পরে তা প্রত্যাহার করা হয়।