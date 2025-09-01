হোম > সারা দেশ > রংপুর

ঠাকুরগাঁওয়ে পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ে পুকুরে ডুবে দুই শিশু মারা গেছে। সোমবার ঠাকুরগাঁও উপজেলার রহিমানপুর ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও নিহতদের স্বজনেরা জানিয়েছেন, রোববার (৩১ আগস্ট) তিন বছর বয়সী আয়েশা আক্তার মায়ের সঙ্গে নানাবাড়িতে বেড়াতে আসে। সোমবার দুপুরে আয়েশা তার পাঁচ বছর বয়সী মামাতো বোন সাউদা আক্তারের সঙ্গে পুকুরের পাশে খেলতে যায়। হঠাৎ আয়েশা ও সাউদার পা পিছলে পুকুরে পড়ে যায় এবং দুজনেই ডুবে মারা যায়।

নিহত সাউদা আক্তার কৃষ্ণপুর গ্রামের জাহিদ হাসানের মেয়ে। আর আয়েশা আক্তার জেলা সদরের ঢোলারহাট পুরাতন ঠাকুরগাঁওয়ের আহসান হাবীবের মেয়ে।

নিহত আয়েশার বাবা আহসান হাবীব জানান, ‘দুজনকে অনেকক্ষণ না দেখতে পেয়ে খুঁজে বের করার সময় বাসার পাশের পুকুরে আয়েশাকে ভাসতে দেখেছি। পরে সাউদাকেও পুকুরে খুঁজে বের করে দ্রুত ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাই। তবে চিকিৎসকেরা দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।’

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ারে আলম খান বলেন, এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। মূলত পরিবারের সতর্কতার অভাবের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

রাণীশংকৈলে ‘জিনের পুতুল’ প্রতারক চক্রের ৬ সদস্য আটক

অবশেষে ভাসানী সেতুর অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু

গোবিন্দগঞ্জে বাসের ধাক্কায় নারী নিহত, প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ

চার দিন বন্ধ থাকার পর মধ্যপাড়া খনিতে ফের পাথর উত্তোলন শুরু

কুড়িগ্রামের ধরলা: কাজ শেষ হওয়ার আগেই বাঁধে ধস, আতঙ্কে মানুষ

গেজেটে নাম অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ঠাকুরগাঁওয়ে ‘বঞ্চিত জুলাই যোদ্ধাদের’ বিক্ষোভ

কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতি: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি-সমর্থিত ১৭ প্রার্থী জয়ী

সংঘর্ষে আহত যুবকের মৃত্যু, বিচার দাবিতে লাশ নিয়ে মহাসড়ক অবরোধ

মবের হাতে বাবা নিহত, স্কুল ছেড়ে জুতা সেলাইয়ে কিশোর

বিয়ের পরদিন নববধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, স্বামী কারাগারে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা