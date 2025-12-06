মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে ইজিবাইকচালক নিহত

রংপুরের তারাগঞ্জে মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষে এক ইজিবাইকচালক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বিকেলে ব্রাদার্স হিমাগারের সামনে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত চালকের নাম গোলাম মোস্তফা (৪৫)। তিনি উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের উত্তর রহিমাপুর জয় বাংলা এলাকার ইসহাক আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, তারাগঞ্জ থেকে ইজিবাইক নিয়ে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক দিয়ে নিজ বাড়ি যাচ্ছিলেন মোস্তফা। ব্রাদার্স হিমাগারের সামনের সড়কে পেছন থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা খায় ইজিবাইকটি। এতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে মোস্তফার মৃত্যু হয়।
তারাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মোটরসাইকেল-ইজিবাইক সংঘর্ষে ইজিবাইকের চালক নিহত হয়েছেন। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কার্যক্রম চালাচ্ছে। মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।