হোম > সারা দেশ > রাঙ্গামাটি

কেপিএমে শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি আদায়ে গেট মিটিং

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি

আজ সকালে কর্ণফুলী পেপার মিলসের ১ নম্বর গেটে মিটিংয়ে শ্রমিক-কর্মচারী পরিষদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেডে (কেপিএম) কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গেট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত কেপিএম শ্রমিক-কর্মচারী পরিষদের (সিবিএ) ব্যানারে মিলের ১ নম্বর গেটে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় কেপিএম শ্রমিক-কর্মচারী পরিষদের (সিবিএ) সভাপতি এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় শ্রমিক দলের সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কেপিএম কারখানাকে আগের মতো সচল করতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের এক করপোরেশনে এক বেতন কমিশন ঘোষণা করতে হবে। সরকার ২০২৩ সালের জুলাই থেকে কর্মচারীদের ৫ শতাংশ বিশেষ সুবিধা দিয়েছে এবং ২০২৫ সালের জুলাই থেকে মূল বেতনের ১৫ শতাংশ হারে যেই সুবিধা দিয়েছে, সেই সুবিধা কর্মচারীদের মতো শ্রমিকদেরও দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, কারখানায় কর্মরত পে কমিশনভুক্ত শ্রমিকদের কর্মচারীদের মতো উচ্চতর গ্রেড প্রদান করতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালায় সৃষ্ট জটিলতা নিরসন করে অবিলম্বে তাঁদের পদোন্নতি দিতে হবে। কারখানায় কর্মরত অস্থায়ী বা আউট সোসিং শ্রমিকদের সরকারঘোষিত বর্ধিত হারে ন্যায্য মজুরি প্রদান করতে হবে। যখন দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় তখন সরকারি, বেসরকারি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য সরকার মহার্ঘ ভাতা প্রদান করত এবং সেই মহার্ঘ ভাতা পরবর্তী শ্রমিকদেরও প্রদান করত। কিন্তু বিগত ২৩ সাল থেকে এই মহার্ঘ ভাতা শ্রমিকেরা পাচ্ছে না। এই মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে। 

এ সময় সিবিএর সহসভাপতি জসিম উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক মোশাররফ হোসেন জহিরসহ সিবিএ নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিক কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

কাপ্তাইয়ে বন্য হাতির আক্রমণে বৃদ্ধার মৃত্যু, আরও একজন আহত

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে ১৫ কেজি ওজনের অজগর সাপ অবমুক্ত

রাঙামাটিতে পুলিশের আয়োজন দুই দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

লাখো পুণ্যার্থীর সাধুবাদে শেষ হলো রাজবন বিহারের কঠিন চীবর দানোৎসব

রাজবন বিহারে দুই দিনব্যাপী কঠিন চীবর দান উৎসব শুরু

রাঙামাটিতে রাজবন বিহারের প্যাগোডার কাজ পরিদর্শনে দুই থাই প্রকৌশলী

৮৬ দিন পর ভেসে উঠল রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতু

টিকটকে প্রেম, বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে রাঙামাটিতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার কিশোরী

চাঁদাবাজির মামলায় ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমার ৮ বছরের কারাদণ্ড

রাঙামাটি সদর থেকে বিকেএসপি সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা