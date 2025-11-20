হোম > সারা দেশ > রাঙ্গামাটি

আজ থেকে রাঙামাটিতে ৩৬ ঘণ্টার হরতাল শুরু

রাঙামাটি প্রতিনিধি 

রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে সড়কে আগুন জ্বালায় হরতালকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতায় প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা-বৈষম্যের অভিযোগ এনে ৩৬ ঘণ্টার হরতাল শুরু করেছে ‘কোটাবিরোধী ঐক্যজোট, সাধারণ শিক্ষার্থী ও সচেতন নাগরিকেরা’। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে হরতাল শুরু হয়। আগামীকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হরতাল চলবে।

হরতালের কারণে রাঙামাটি শহরে গণপরিবহন চলাচল করছে না। উপজেলাগুলোর সঙ্গে সড়ক ও নৌ যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে রাঙামাটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হরতাল আহ্বানকারীরা বলেন, জেলা পরিষদে কোটা-বৈষম্য বাদ দিয়ে সঠিকভাবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে দাবি জানানোর পরও রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ কোনো সমাধান দেয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা হরতালের কর্মসূচি দিয়েছেন। নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে আজ বেলা ১১টায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়ে একটি সভা হওয়ার কথা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের ২৫টি স্থানীয় দপ্তর এবং ৩০টি কার্য পরিচালনার দায়িত্ব পায় পার্বত্য জেলা পরিষদ। তার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২১ নভেম্বর প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে।

