চাঁদাবাজির মামলায় ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমার ৮ বছরের কারাদণ্ড

পার্বত্য এলাকার আঞ্চলিক সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) নেতা মাইকেল চাকমাকে চাঁদাবাজির মামলায় আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
রাঙামাটির অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক তাওহিদুল হক গত বুধবার বিকেলে এই রায় দেন। একই মামলায় সুমন চাকমা নামের আরও একজনকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০০৭ সালের ৩০ অক্টোবর লংগদু উপজেলায় চাঁদাবাজির অভিযোগে মাইকেল চাকমা ও সুমন চাকমাকে আটক করে নিরাপত্তা বাহিনী। সে সময় তাঁদের অস্ত্র, টাকাসহ লংগদু থানায় হস্তান্তর করা হয়। ওই ঘটনায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও চাঁদাবাজির অভিযোগে লংগদু থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
এদিকে মাইকেল চাকমাকে কারাদণ্ডের আদেশের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইউপিডিএফ। আজ শুক্রবার সংগঠনটির মুখপাত্র অংগ্য মারমা বিবৃতিতে বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘এই রায় প্রহসনমূলক। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে প্রহসনমূলক বিচারে মাইকেল চাকমাকে দণ্ডাদেশ দেওয়া নিষ্ঠুর পরিহাস, এটা মেনে নেওয়া যায় না।’