রাজশাহীতে মদ্যপ অবস্থায় আইল্যান্ডে গাড়ি তুলে ধরা ৮ মামলার আসামি

রাজশাহীতে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন আট মামলার পলাতক এক আসামি। তাঁর নাম রেজাউন-নবী আল মামুন (৫৫)। তিনি রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর। আওয়ামী লীগ কর্মী মামুন ডিশ ব্যবসায়ী। মামুনের বাড়ি নগরের দড়িখড়বোনা এলাকায়।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে নগরের তালাইমারি মোড়ে মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে প্রাইভেট কার চালিয়ে যাচ্ছিলেন মামুন।
তালাইমারি মোড়ে হঠাৎ রাস্তার পাশে থাকা আইল্যান্ডে গাড়ি তুলে দেন মামুন।
এ সময় আশপাশের সাধারণ মানুষের দিকেও গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি।
এতে উপস্থিত লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে গাড়িটি ঘিরে ফেলেন এবং ঘটনাস্থলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে র্যাব-৫-এর একটি টহল দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং মামুনকে হেফাজতে নেয়।
পরে তল্লাশির সময় তাঁর ব্যাগ থেকে ছয়টি ইয়াবা, এক পুরিয়া গাঁজা, নগদ ৩০ হাজার টাকা এবং তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মাদক সেবনের কথা স্বীকার করেন।
আজ শনিবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, আল মামুনের বিরুদ্ধে আটটি মামলা রয়েছে এবং এসব মামলায় তিনি পলাতক ছিলেন। নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধে রাতেই নগরের মতিহার থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। আজ তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।