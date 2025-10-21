তিন দাবিতে রাবির চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগে কমপ্লিট শাটডাউন

বৈষম্যমূলক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংশোধনসহ তিন দফা দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করেছেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিভাগের অফিসকক্ষে তালা ঝুলিয়ে বিভাগীয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তাঁরা। পরে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিভাগে পূর্ণাঙ্গ শাটডাউনের ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে বৈষম্যমূলক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংশোধন, ইন্টার্নশিপ ভাতা চালু করা এবং বিসিএস পরীক্ষায় চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের টেকনিক্যাল ক্যাডার সংযোজন।
এ সময় বিভাগের সুমন আলী নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমাদের ডিপার্টমেন্টের বয়স ১০ বছর, কিন্তু এখনো কোনো উন্নয়ন হয়নি। ক্লাসরুমের ঘাটতি আছে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে ইন্টার্নশিপের সুযোগ থাকলেও ১০ বছরেও ইন্টার্নশিপ ভাতা চালু হয়নি। আমরা বারবার দাবি জানালেও শুধু আশ্বাসই পেয়েছি।’
আরেক শিক্ষার্থী জান্নাত জামান বলেন, ‘বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরাও আমাদের বিভাগে শিক্ষক হিসেবে আবেদন করতে পারছে। অথচ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি একটি অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চ। এখানে আমরা অনার্সে তিন মাস ও মাস্টার্সে ছয় মাস ইন্টার্নশিপ করি। অথচ আমাদেরই শিক্ষক নিয়োগে বঞ্চিত করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক। আমরা বিভাগে তালা দিয়েছি এবং প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছি। দাবি পূরণ না হলে আরও কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেব।’
এ বিষয়ে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক এনামূল হক বলেন, ‘আমি ঢাকা আছি; কিন্তু শুনেছি কয়েকটা দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিভাগে তালা দিয়েছে। কিন্তু তারা আমাদের কাছে কোনো দাবি নিয়ে আসেনি। এমনকি এ বিষয়ে আমাদের অবহিতও করেনি।’