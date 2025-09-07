বগুড়ায় শ্রমিক লীগের সভাপতিসহ গ্রেপ্তার ২

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার পলাতক দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে বগুড়া সদর থানার পুলিশ। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে বগুড়া শহরের কলোনি এলাকার পৃথক স্থানে বিশেষ অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন বগুড়া জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি মো. আব্দুস সালাম (৬৮) এবং ধুনট উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি মো. পিয়াস আহমেদ (৩২)।
রোববার সকালে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির। তিনি জানান, শনিবার রাত ১০টার দিকে অভিযান চালিয়ে পিয়াস আহমেদকে কলোনি তাজমা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর রাত পৌনে ১১টার দিকে আরেক অভিযানে একই এলাকার কলোনি থেকে আব্দুস সালামকে গ্রেপ্তার করা হয়।
তিনি জানান, আসামিদের থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।