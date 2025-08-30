হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর, সাইনবোর্ড খুলে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

জাতীয় পার্টির রাজশাহী জেলা ও মহানগর অফিসের সাইনবোর্ড খুলে রাস্তায় এনে আগুন দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় পার্টির (জাপা) রাজশাহী জেলা ও মহানগরের অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। এ সময় অফিসের সামনে লাগানো সাইনবোর্ড খুলে অগ্নিসংযোগ করা হয়। শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে গণঅধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হক নুরসহ অন্য নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাত সাড়ে ১১টায় রাজশাহী নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এতে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। মিছিলটি রাজশাহী কলেজের সামনের সড়ক দিয়ে ঘুরে সাহেববাজার গণকপাড়া হয়ে জাতীয় পার্টির অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল।

পরে গণকপাড়ায় জাতীয় পার্টির রাজশাহী জেলা ও মহানগর অফিসে হামলা করা হয়। কয়েকজন নেতাকর্মী ভেতরে ঢুকে অফিসের দরজা এবং চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করেন। এরপর সাইনবোর্ড খুলে রাস্তায় এনে আগুন জ্বালিয়ে দেন। পরে সেখানে পুলিশের দুটি গাড়ি যায়।

রাজশাহী নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

এর আগে মিছিলে অংশ নেন এনসিপির রাজশাহী মহানগর সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মোবাশ্বের আলী, জেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী নাহিদুল ইসলাম সাজু, মহানগরের যুগ্ম সমন্বয়কারী সারোয়ারুল হক রবিন, ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতা শাকিলুর রহমান, গণঅধিকার পরিষদের জেলার সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাকির হোসেন, মহানগরের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান জুয়েল, যুগ্ম সদস্যসচিব আরজিত আলী রানা প্রমুখ।

নগরের বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘পুলিশ পৌঁছার আগেই জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ পাওয়া গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

