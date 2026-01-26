হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যুর পর কান ধরিয়ে রাখা হলো পুলিশকে

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যুর পর কান ধরিয়ে রাখা হয় পুলিশকে। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর পুঠিয়ায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যুর পর পুলিশের এক উপপরিদর্শককে (এসআই) কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখার ঘটনা ঘটেছে। উপজেলার পল্লাপুকুর এলাকায় গত রোববার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় পাশে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকেও (ওসি) অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।

স্থানীয় ক্ষুব্ধ জনতার অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর পুলিশ বাসচালককে পালাতে সহযোগিতা করেছে। তবে পুলিশ বলছে, তারা ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই চালক পালিয়ে গেছেন। গুজব ছড়িয়ে পুলিশকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। পুলিশ ‘মবের’ মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। অভিযুক্ত বাসচালককে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র বলেছে, রোববার বিকেল ৫টার দিকে পল্লাপুকুর এলাকায় রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কে বাস-অটোরিকশার সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী নিহত হন। আহত হন ৬-৭ জন। তাঁদের হাসপাতালে নেওয়া হলে আরও এক নারী ও পুরুষকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। দুর্ঘটনার পরই উত্তেজিত জনতা ও নিহত শিক্ষার্থীর সহপাঠীরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। খবর পেয়ে বেলপুকুর থানার ওসিসহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। এ সময় তাঁরা উত্তেজিত জনতার তোপের মুখে পড়েন।

ক্ষুব্ধ জনতার অভিযোগ, পুলিশ বাসচালককে পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছে। এ সময় বেলপুকুর থানার এক এসআইকে আটকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পাশে থানার ওসিকেও অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। ঘটনাটির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

জানতে চাইলে রাজশাহী নগরের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (উপকমিশনার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) গাজিউর রহমান গতকাল সোমবার দুপুরে বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর চালক না থেমে পালিয়ে যায়। তারপর একটি ফিলিং স্টেশনে বাস রেখে তিনি পালান। পুলিশ যাওয়ার আগেই এসব ঘটনা ঘটে যায়। পরে পুলিশ গেলে গুজব ছড়ানো হয়, চালককে পালাতে সহযোগিতা করা হয়েছে। এটি পুরোপুরি গুজব। এর কোনো সত্যতা নেই।’

পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, প্রায় ১ ঘণ্টা পর ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা গিয়ে ওসি ও এসআইকে উদ্ধার করেন। দুর্ঘটনার ব্যাপারে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা না হলেও পুলিশ মামলা করবে। ইতিমধ্যে ফিলিং স্টেশন থেকে বাসটি জব্দ করা হয়েছে। বাসের চালককে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

