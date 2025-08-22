হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

চাঁদাবাজমুক্ত দেশ গড়তে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিকল্প নেই: মুজিবুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ও রাজশাহী-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, মানুষ একদলীয় স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পেয়েছে। নতুন কোনো জিম্মিদশায় মানুষ বন্দী হতে চায় না। এ দেশ থেকে চাঁদাবাজি ও লুটপাটের রাজনীতি বন্ধ করতে হলে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিকল্প নেই।

আজ শুক্রবার সকালে জামায়াতে ইসলামীর রাজশাহী মহানগরের উদ্যোগে আয়োজিত রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এ কথা বলেন। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত রাজশাহী জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির বলেন, ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় যদি কোরআন-সুন্নাহর বিধান চালু করা যায়, তবে মানুষের মুক্তি মিলবে; দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি। জামায়াতে ইসলামী সে প্রচেষ্টায় অবিচলভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, ‘আমরা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, অধিকার আদায়ের আন্দোলনও চলবে। দেশের সাধারণ মানুষ পিআর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে, কিন্তু কিছু রাজনৈতিক দল তা বুঝতে চাইছে না। এর মানে হলো, তারা পুরোনো নীতি-আদর্শ চালু রাখতে চায়। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণ সেই নীতি-আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করবে।’

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জামায়াতে ইসলামীর রাজশাহী মহানগরীর আমির ড. মাওলানা কেরামত আলী। সঞ্চালনা করেন মহানগরীর সেক্রেটারি ইমাজ উদ্দিন মণ্ডল ও সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ শাহাদৎ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম খান।

এ ছাড়া বক্তব্য দেন রাজশাহী মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট আবু মোহাম্মদ সেলিম, নায়েবে আমির ও রাজশাহী-২ (সদর) আসনে দলের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাহবুব আহসান বুলবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন সরকার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সেক্রেটারি ও রাজশাহী-৩ আসনে মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

