সাবেক স্ত্রীকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা, যুবক গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে সাবেক স্ত্রীকে চড়-থাপ্পড় মেরে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। তাঁর নাম মো. ইউসুফ (২৪)। রাজশাহীর বাঘা উপজেলার পীরগাছা গ্রামে তাঁর বাড়ি। গতকাল সোমবার রাতে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুর মোড় গোলচত্বর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
র্যাব-৫ ও র্যাব-১২-এর যৌথ দল এ অভিযান চালায়। মঙ্গলবার সকালে র্যাব-৫-এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
র্যাব জানায়, ভুক্তভোগী নারী ইউসুফের সাবেক স্ত্রী। তাঁর একটি সন্তান আছে। ইউসুফের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর তিনি দশম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে পড়শোনা করছেন। গত ২১ জুলাই দুপুরে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাঘা উপজেলার আরিফপুর গ্রামে ইউসুফসহ চার-পাঁচজন মিলে তাঁকে জোরপূর্বক একটি মাইক্রোবাসে তুলে নেন। চিৎকার করলে আসামিরা তাঁর মুখ চেপে ধরেন এবং এলোপাতাড়ি চড়-থাপ্পড় মারেন। একপর্যায়ে মাইক্রোবাসটি রুস্তমপুর গ্রামের নানার মোড়ে পৌঁছালে ওই নারী কৌশলে নেমে এক ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরে আসামিরা সেখানে গিয়ে তাঁকে জোর করে টেনে নিতে চাইলে বাড়ির মালিকসহ স্থানীয় লোকজন এগিয়ে যান।
এরপর অভিযুক্তরা হুমকি দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী বাঘা থানায় মামলা করেন। মামলার পর থেকেই আসামি ইউসুফ পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁকে বাঘা থানায় হস্তান্তর করা হয়।