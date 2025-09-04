হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

চাঁপাইনবাবগঞ্জে জরাজীর্ণ বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, আতঙ্কে চিকিৎসক-রোগী

আব্দুল বাশির, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ঝুঁকিপূর্ণ বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম। ছবি: আজকের পত্রিকা

খসে পড়ছে ছাদের পলেস্তারা, বৃষ্টি হলেই ক্লিনিকের চিকিৎসকের কক্ষ ও ল্যাবসহ বিভিন্ন ঘরে ঢোকে পানি। ক্লিনিকের প্রায় সব ঘরের মধ্যে দেখা দিয়েছে ফাটল। বালু-সিমেন্টের আস্তরণ খুলে ঘরগুলোর ছাদ ও দেয়ালের রড বের হয়ে রয়েছে। এমনকি ছাদে ঝোলানো ফ্যানও খসে পড়েছে। এমন অবস্থার মধ্যেই চলছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরের মিস্ত্রিপাড়া (টিবি হাসপাতাল মোড়) এলাকায় অবস্থিত বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের চিকিৎসাসেবা। ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন চিকিৎসক-নার্স ও অন্যরা। সম্প্রতি সরকারি এ ক্লিনিকে সরেজমিনে এমন চিত্র দেখা গেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, ভবনে ফাটল ধরায় ল্যাবের ভেতরে পানি ঢোকায় ক্ষতির মুখে কয়েক কোটি টাকার চিকিৎসা সরঞ্জাম। চিকিৎসাসেবা দিতে এসে সর্বক্ষণ আতঙ্কে থাকেন হাসপতালের স্টাফরা। ল্যাব ও ক্লিনিকে কয়েক কোটি টাকার সরঞ্জাম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তাঁদের। স্টাফরা বলেন, অফিসে কাজ করতে করতেও অনেক সময় ঢালাই ধসে পড়ার ঘটনা ঘটে। কিন্তু চাকরির প্রয়োজনেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এমন অবস্থায় চিকিৎসাসেবা দিতে হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৯৬০ সালে নির্মাণ করা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা বক্ষব্যাধি ক্লিনিক। এরপর কয়েক দফায় মেরামত করা হলেও এখন জরাজীর্ণ ও ভঙ্গুর অবস্থায় জেলার একমাত্র বক্ষব্যাধি ক্লিনিকটি। তবে দীর্ঘদিন ধরে ক্লিনিকের ভবনের বিভিন্ন জায়গায় দেখা দিয়েছে ফাটল, ভেঙে পড়ছে ছাদের পলেস্তারা।

জানা গেছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে দুজন চিকিৎসকসহ মোট ১২ জন স্টাফ রয়েছেন। ক্লিনিকটিতে প্রতিদিন ৪০ থেকে ৪৫ জন রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন।

রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা বলছেন, পুরোনো ভবন হওয়ায় ভেঙে পড়ছে ঢালাই। দীর্ঘদিন ধরে এমন অবস্থায় চিকিৎসাসেবা চললেও নতুন ভবন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। চিকিৎসা নিতে এসে আতঙ্কে থাকেন রোগীরা। চিকিৎসাসেবা নিতে এসে ঢালাই পড়ে আহত হওয়ার শঙ্কায় থাকেন রোগী ও স্বজনেরা। কয়েক দশক ধরেই বারবার মেরামত করে এভাবে ঝুঁকি নিয়েই চলছে জেলা টিবি হাসপাতাল।

বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসা আমজাদ আলী বলেন, ‘আমি এখানে এক দশক আগে এসেছিলাম। এখনো আসি মাঝেমধ্যে। কিন্তু ১২ বছর ধরেই এমন জোড়াতালি দিয়ে এই হাসপাতালের চিকিৎসা চলছে। খসে খসে পড়ছে ছাদের ঢালাই ও রড। এটা নিয়ে কর্তৃপক্ষের কোনো মাথাব্যথা নেই।’

স্থানীয় বাসিন্দা জুয়েল রানা বলেন, ‘চিকিৎসা নিতে এসে সব সময়েই আতঙ্কে থাকতে হয়। ডাক্তারের রুমের অবস্থাও একই। যেকোনো মুহূর্তে বড় চাপ (পলেস্তারা) ভেঙে পড়তে পারে, এমন ভয় নিয়ে অবস্থান করতে হয়। শুনেছি, এ নিয়ে কয়েক দফায় উদ্যোগ নেওয়া হলেও ৬০ বছরের এই পুরোনো ভবন নির্মাণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।’

ক্লিনিকের জুনিয়র কনসালট্যান্ট শিষ মোহাম্মদ সরকার বলেন, ভবনের বিভিন্ন স্থান থেকে পলেস্তারা খসে পড়ছে। এতে চিকিৎসকেরা কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন। গতকাল (বুধবার) স্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ভবনটি পরিদর্শন করে গেছেন এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে মেরামত করার কথা জানিয়েছেন। এই কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি দ্রুত সময়ের মধ্যে ভবনটি মেরামত করার জন্য।’

এদিকে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী কাজী কামরুজ্জামান বলেন, ভবনটি ১৯৬০-এর দশকে নির্মাণ করা। কয়েক দফায় মেরামতও করা হয়েছে। কিন্তু এখন আর এটি মেরামত করে চালানো সম্ভব নয়। তাই নতুন করে আরেকটি ভবন নির্মাণের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে জেলার সিভিল সার্জন এ কে এম শাহাবউদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভবনটির ভঙ্গুর অবস্থার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এটিই আপাতত মেরামত করে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আশা করছি, শিগগিরই নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে।’

