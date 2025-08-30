হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাকসু নির্বাচন

তফসিল ও তারিখ পরিবর্তনে প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশন

রাবি সংবাদদাতা

ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে একের পর এক তফসিল পরিবর্তন ও ভোটের তারিখ বদলানোয় নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে আজ (রোববার) মনোনয়নপত্র বিতরণের শেষ দিন। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মনোনয়ন নিয়েছেন ৫৯৫ জন।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সংসদের ২৩টি পদে ১৯৯ জন, সিনেটের ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ৫টি পদে ২৬ জন এবং হল সংসদের বিভিন্ন পদে ৩৭০ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।

এদিকে রাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তিন দফা দাবি তুলেছেন চার শিক্ষার্থী। গতকাল শনিবার দুপুরে এ বিষয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, জনসংযোগ প্রশাসক এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দেন তাঁরা। তাঁরা হলেন উর্দু বিভাগের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান মুন্না, আইন বিভাগের শিক্ষার্থী সানজিদা ঢালী, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত হোসেন এবং অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী ফজলে রাব্বি।

দাবিগুলোর মধ্যে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত ছাত্রত্ব থাকা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা, প্রয়োজনে দ্বিতীয় মাস্টার্সে ভর্তির সুযোগ এবং অনলাইন ও অফলাইনে বুলিং প্রতিরোধে মনিটরিং সেল গঠন।

বারবার তফসিল পরিবর্তনে বিভ্রান্তি

মাত্র সাড়ে ১৮ ঘণ্টার ব্যবধানে দুবার তফসিল পুনর্বিন্যাস এবং ৯ ঘণ্টার ব্যবধানে দুবার সময় পরিবর্তন করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রথম ঘোষণায় বলা হয়, ১৭ আগস্ট থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হবে। কিন্তু আগের রাতে তা স্থগিত করা হয়। পরে নতুন তফসিলে ২৪-২৬ আগস্ট মনোনয়নপত্র বিতরণের কথা জানানো হয়।

