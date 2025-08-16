হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে কোচিং সেন্টার ঘিরে যৌথ বাহিনীর অভিযান, মিলল অস্ত্র-বোমা তৈরির সরঞ্জাম, আটক ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে তিনজনকে আটক করা হয়। এ সময় উদ্ধার করা হয় অস্ত্র ও বোমা তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী নগরের কাদিরগঞ্জে কোচিং সেন্টার ঘিরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে অস্ত্র ও বোমা তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম। অভিযানটি আজ শনিবার সকালে শুরু হয়। এ সময় আটক হন মোন্তাসেবুল আলম অনিন্দ্য নামের এক তরুণ। তিনি একজন ইংরেজির শিক্ষক এবং ডক্টর ইংলিশ নামের কোচিং সেন্টারের মালিক। এ ছাড়া মো. রবিন ও মো. ফয়সাল নামের আরও দুজনকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়।

আটক অনিন্দ্য কয়েক বছর আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক রেজাউল করিম হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তবে পরে তিনি ওই মামলা থেকে অব্যাহতি পান। অনিন্দ্যের বাবা শফিউল আলম লাট্টু রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি। অনিন্দ্যের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

দুপুরে সেনাবাহিনীর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অভিযানে উদ্ধার করা হয়েছে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি, সামরিক মানের দুরবিন ও স্নাইপার স্কোপ, ছয়টি দেশীয় অস্ত্র, সাতটি বিদেশি ধারালো ডেগার, পাঁচটি উন্নতমানের ওয়াকিটকি সেট, একটি সামরিক মানের জিপিএস, একটি টিজার গান, বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি কার্টিজ, বিপুলসংখ্যক অব্যবহৃত সিম কার্ড, বিস্ফোরক বোমা তৈরির সরঞ্জামাদি, ছয়টি কম্পিউটার সেট, ৭ হাজার ৪৪৫ টাকা, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি মদ এবং ১১টি নাইট্রোজেন কার্টিজ।

এগুলো তাজা অবস্থায় থাকায় পরে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট তা নিষ্ক্রিয় করে। পাশের একটি পুকুরে অস্ত্র ফেলে দেওয়া হতে পারে, এ সন্দেহে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলকে নামানো হয়েছিল। তবে তল্লাশিতে কিছু পাওয়া যায়নি।

সেনাবাহিনীর বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, আটক মোন্তাসেবুল আলম অনিন্দ্য রাজশাহীর সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা খায়রুজ্জামান লিটনের চাচাতো ভাই। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলেও জানিয়েছে সেনাবাহিনী।

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জে দ্রুত বাড়ছে যমুনার পানি, তলিয়েছে চরাঞ্চলের ফসলি জমি

রাজশাহীতে একই পরিবারের চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় দুই মামলা

ডুবেছে ১৭ হাজার বিঘা জমির ধান, পানিবন্দী কয়েক হাজার মানুষ

রাজশাহীতে অস্ত্রের সন্ধানে কোচিং সেন্টার ঘিরে রেখেছে যৌথ বাহিনী, অভিযান চলছে

মহিলা মাদ্রাসা থেকে দুই শিশু শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার

নির্দেশনার তোয়াক্কা না করে দুর্গাপুরে সেতুর ওপর অবৈধ দোকানপাট, দুর্ভোগ চরমে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

যুবককে আটক করা নিয়ে বিজিবি ও এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি দাবি

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় : আগামী একনেক সভায় প্রকল্প অনুমোদন না হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি

অবৈধ অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা—এমন ফোনকল রেকর্ডে তোলপাড় চাঁপাইনবাবগঞ্জ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা