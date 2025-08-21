জয়পুরহাটে হত্যা মামলায় স্কুলশিক্ষক গ্রেপ্তার

জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে ছাত্র আন্দোলনে হামলার দুই মামলায় আব্দুর রহিম ওরফে স্বাধীন মাস্টার (৫৩) নামের এক স্কুলশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিত্তে আজ বৃহস্পতিবার আক্কেলপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে তাঁকে প্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে জয়পুরহাট সদর থানায় পাঠানো হয়।
আক্কেলপুর থানার পরিদর্শক মো. শফিকুল ইসলাম এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেপ্তার আব্দুর রহিম ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর জয়পুরহাট সদর থানায় হওয়া হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি এ শিক্ষক।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, পৌর সদরের পুরোনো বাজারের বাসিন্দা আব্দুর রহিম স্বাধীন সরকার পতনের পর গ্রেপ্তার এড়াতে মেডিকেল ছুটি নিয়ে আত্মগোপনে ছিলেন। ছুটি শেষে তিনি বিদ্যালয়ে যোগদান করেন।
আজ তিনি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে পাঠদান শেষে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে বসে ছিলেন। খবর পেয়ে বেলা ২টার দিকে পুলিশের একটি দল এসে থানায় যেতে বলেন। তখন স্বাধীন মাস্টার পুলিশকে বলেন, ‘আপনারা এসেছেন আমাকে নিয়ে যেতে, তাই দেরি না করে এখুনি নিয়ে চলেন, অযথা আপনাদের আমি কষ্ট দিতে চাই না। আমাকে তো যেতেই হবে, তাই আর দেরি না করে আমাকে নিয়ে চলেন।’
এরপর প্রধান শিক্ষক ও পুলিশের সঙ্গে স্বাধীন মাস্টার বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে গাড়িতে ওঠেন। খবর পেয়ে বিক্ষুব্ধ লোকজন থানায় এসে ভিড় জমান, তখন আক্কেলপুর থানা–পুলিশ দ্রুত পিকআপ ভ্যানে করে স্বাধীন মাস্টারকে জয়পুরহাট সদর থানায় পাঠায়।
জানতে চাইলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মোমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, আব্দুর রহিম স্বাধীন মেডিকেল ছুটি নিয়েছিলেন। তিনি সিস্টেমমতো ঠিক ছিলেন এবং তাঁর ডকুমেন্ট রয়েছে। আজ দুপুরে পুলিশ এসে তাঁকে নিয়ে গেছে।
এ বিষয়ে পরিদর্শক শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আব্দুর রহিম স্বাধীনের বিরুদ্ধে জয়পুরহাট সদর থানায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের দুটি মামলা রয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আক্কেলপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছি। মামলা দুটির মধ্য একটি হত্যা অপরটি হত্যাচেষ্টা। তাঁকে জয়পুরহাট সদর থানায় পাঠানো হয়েছে।’