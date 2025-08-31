হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাকসু নির্বাচন: ভিপি পদে ১৮ জনসহ মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ৩১৮ জন

রাবি সংবাদদাতা

রাকসু নির্বাচনের জন্য মনোননয়পত্র উত্তোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা আজ রোববার শেষ হয়েছে। এতে ছয় দিনে রাকসুর ২৩টি পদের বিপরীতে ৩১৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন। আজ রোববার সন্ধ্যায় প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

রাকসু নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্যমতে, ৩১৮ জনের মধ্যে ভিপি পদে ১৮ জন, জিএস পদে সাতজন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে আটজন, বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক পদে দুজন, সহকারী বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক পদে চারজন, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে পাঁচজন, সহকারী মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে তিনজন, সংস্কৃতি সম্পাদক পদে পাঁচজন, সহকারী সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ছয়জন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে ১২ জন এবং সহকারী পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে ১০ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

এ ছাড়া মহিলা সম্পাদক পদে পাঁচজন, সহকারী মহিলা সম্পাদক পদে তিনজন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে তিনজন, সহকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ছয়জন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক পদে ৯ জন, সহকারী তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক পদে চারজন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে সাতজন, সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক পদে তিনজন ও কার্যনির্বাহী সদস্যপদে ৪০ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।

এ ছাড়া সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে পাঁচটি পদের বিপরীতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৬৯ জন। অন্যদিকে হল সংসদ নির্বাচনের সব তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক হিসাবে, ১৭টি হলে প্রায় ৭০০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা কামাল আকন্দ বলেন, তফসিল অনুযায়ী মনোনয়ন বিতরণ শেষ হয়েছে। পরে নির্বাচন কমিশনের কোনো পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত এটিই বহাল থাকবে।

