বিদ্যুতের খুঁটি ও গাছে ফেস্টুন ঝোলানোয় প্রার্থীকে আদালতে তলব

বিদ্যুতের খুঁটি ও গাছে ফেস্টুন সাঁটানোর কারণে রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা ইসফা খায়রুল হক শিমুলকে আদালতে তলব করা হয়েছে। এ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির পক্ষে সিভিল জজ মো. মামুন রোববার (২৫ জানুয়ারি) এই প্রার্থীর কাছে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠান। এই নোটিশে এ বিষয়ে ব্যাখা দেওয়ার জন্য প্রার্থীকে তাঁর আদালতে সশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নোটিশে বলা হয়েছে, নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি সরেজমিন দেখতে পেয়েছে যে ইসফা খায়রুল হক শিমুল নির্বাচনী প্রচারণার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুতের খুঁটি ও গাছে ফেস্টুন সাঁটিয়েছেন। নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি বিধি মোতাবেক এ বিষয়ে স্ব-উদ্যোগে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।
সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা অনুযায়ী নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত কোনো দালান, দেয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি; সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনা এবং কোনো যানবাহনে লিফলেট ও ফেস্টুন সাঁটাতে পারবেন না।
তাই এটি নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম। এ অভিযোগে কেন তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন বরাবর প্রতিবেদন পাঠানোসহ শাস্তি আরোপের সুপারিশ করা হবে না তা সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বেলা ২টায় সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, তানোরের কার্যালয়ে সশরীরে হাজির হয়ে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।