ভাতিজার বিরুদ্ধে ফুফুকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ

রাজশাহীর পবা উপজেলায় আফি খাতুন (৫৫) নামের এক নারীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার ছোট ভালাম এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আফি খাতুনের ভাতিজা মো. রকি (২২) তাঁকে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আফি খাতুন অন্যের বাড়ির গৃহপরিচারিকার কাজ করে চলতেন। আফি খাতুনের বড় ভাইয়ের ছেলে রকি তাঁর কাছে টাকা চান। কিন্তু টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় রকি কয়েক দফা তাঁর ফুফুর গলায় ছুরি চালান। এতে ঘটনাস্থলেই আফি খাতুন মারা যান। এ ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা রকিকে ধাওয়া দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করলেও তিনি পালিয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারারা জানান, রকি মাদকাসক্ত ছিলেন। কোনো কাজ করতেন না। এলাকায় চুরিসহ নানা ধরনের অপরাধ করেছেন তিনি।
পবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হবে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত যুবককে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।