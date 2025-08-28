হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

ভাতিজার বিরুদ্ধে ফুফুকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী    

প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর পবা উপজেলায় আফি খাতুন (৫৫) নামের এক নারীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার ছোট ভালাম এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আফি খাতুনের ভাতিজা মো. রকি (২২) তাঁকে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আফি খাতুন অন্যের বাড়ির গৃহপরিচারিকার কাজ করে চলতেন। আফি খাতুনের বড় ভাইয়ের ছেলে রকি তাঁর কাছে টাকা চান। কিন্তু টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় রকি কয়েক দফা তাঁর ফুফুর গলায় ছুরি চালান। এতে ঘটনাস্থলেই আফি খাতুন মারা যান। এ ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা রকিকে ধাওয়া দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করলেও তিনি পালিয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারারা জানান, রকি মাদকাসক্ত ছিলেন। কোনো কাজ করতেন না। এলাকায় চুরিসহ নানা ধরনের অপরাধ করেছেন তিনি।

পবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হবে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত যুবককে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

আন্দোলনের সমর্থনে রুয়েট শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল

দুধের দাম না বাড়ালে মিল্কভিটায় সরবরাহ বন্ধ: ১০ দিনের সময়সীমা ঘোষণা

কাজীপুরে দুই গুদাম থেকে ১২ টন সরকারি চাল উদ্ধার, সিলগালা

‘গ্রেপ্তার জাসদ নেতাকে থানায় সমাদর’, ওসিসহ তিন কর্মকর্তা প্রত্যাহার

বাঘায় কারেন্ট জাল জব্দ

পিস্তল ‘মেরামত’ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ এসআই

হাট ইজারার টাকা ফাঁকি, সাবেক পৌর মেয়রসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

ভুট্টাখেতে পড়ে ছিল বৃদ্ধার লাশ, যুবক গ্রেপ্তার

রাণীনগরে সরকারি চাল মজুত, ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

রাজশাহীর প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট হেকমত উল্লাহ আর নেই
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা