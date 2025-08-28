বাঘায় কারেন্ট জাল জব্দ

রাজশাহীর বাঘা থেকে ১৫০ পিস কারেন্ট জাল ও ১০ পিস চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে বাঘা পৌর বাজারের মাজার এলাকা থেকে এগুলো জব্দ করা হয়।
জব্দ করা জালের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ টাকা। এ সময় ওই দুই ব্যবসায়ীকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে জব্দ করা কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ফেলা হয়।
এ সময় উপস্থিতি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাম্মী আক্তার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শফিউল্লাহ সুলতান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তহুরা হক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ক্ষেত্র সহকারী শাহরিন আক্তার ইভা প্রমুখ।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে জব্দ করা অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না জালগুলো জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলা হয়।