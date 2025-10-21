হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে জুয়ার আসর থেকে গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর ভুবন মোহন পার্কে গণশৌচাগারের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে অভিযান চালিয়ে নগদ অর্থ, তাসসহ পাঁচ জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাতে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) একটি দল এই অভিযান চালায়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. মুন্না (৪৮), মো. শামীম (২৮), মো. সাগর শেখ (৪২), মিলন সরকার (৩৭) ও মাহাবুল ইসলাম (৩৬)। তাঁরা সবাই রাজশাহী মহানগরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে আরএমপির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জুয়া খেলার সময় নগদ টাকা, তাসসহ তাঁদের আটক করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে বোয়ালিয়া মডেল থানায় জুয়া আইনে মামলা করা হয়েছে। পরে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে ৯ কোটি টাকার ১৮টি ডিজিটাল ল্যাব এখন ই-বর্জ্য

তাড়াশে গরুবোঝাই নছিমনের চাপায় প্রতিবন্ধী যুবক নিহত

ধোঁয়া-ধুলায় দূষিত রাজশাহীর বাতাস

রাজশাহীতে ৯ দিনব্যাপী বইমেলা শুরু ৩১ অক্টোবর

শহীদ শামসুজ্জোহার কবর জিয়ারত করলেন রাকসুর নবনির্বাচিত প্রতিনিধিরা

শেরপুরে চিকিৎসকের হামলায় চিকিৎসক আহত

চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে সওজ কর্মচারীদের বিক্ষোভ

রাকসুতে জয়ীদের ‘জবাবদিহি’ নিশ্চিত করতে বিজিতদের সন্ধ্যা আড্ডা

রাজশাহীতে ধানখেত থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতোই আগামী নির্বাচনে জামায়াতের ভোট বিপ্লব হবে: রফিকুল ইসলাম খান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা