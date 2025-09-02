নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান

গণঅধিকারের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলায় জামায়াতে ইসলামী জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান। জামায়াত পরিস্থিতি ঘোলাটে করে নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্র করছে বলেও তাঁর অভিযোগ।
আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) প্যারিস রোডে শাখা ছাত্রদলের বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই অভিযোগ করেন।
ডাকসু নির্বাচনে শিবিরের সভাপতির প্রার্থিতার বিরুদ্ধে রিটকারী নারী শিক্ষার্থীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি, রাবি ছাত্রদল নেত্রীদের হেনস্তা ও সারা দেশে নারী শিক্ষার্থীদের সাইবার বুলিংয়ের প্রতিবাদে এ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।
আমানউল্লাহ আমান বলেন, ছাত্রশিবিরের মুরুব্বি সংগঠন জামায়াতে ইসলামী। তারা এ মুহূর্তে বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন চায় না। নির্বাচন যাতে বিলম্বিত হয়, সে জন্য সারা দেশে ইন্টেনশনালি এ মবক্রেসি তৈরি করে বোঝাতে চাচ্ছে—বাংলাদেশে নির্বাচনের কোনো পরিবেশ নেই।
আমানউল্লাহ আমান আরও বলেন, নুরুল হক নুরের যে ঘটনা ঘটেছে, সম্প্রতি সময়ে যতগুলো ঘটনা, আপনারা দেখবেন যে, দুই পক্ষেই জামায়াতের লোক আছে। অর্থাৎ, ভেতরে ঢুকে একটি স্যাবোটাজ তৈরি করে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করা এবং বাংলাদেশের মানুষকে জানান দেওয়া যে, এ মুহূর্তে কোনো নির্বাচন হতে পারে না।
প্রতিটি ঘটনার পরে তাদের কোনো না কোনো দায়িত্বশীল বক্তব্য দিয়ে থাকে যে, দেশে যদি এ পরিস্থিতি চলে, নির্বাচনের কি অবস্থা আছে? সুতরাং নির্বাচন পেছানোর যে ষড়যন্ত্র, এ খেলা মানুষ বুঝে গেছে।
ডাকসু নির্বাচন নিয়ে হাইকোর্টে রিট করা ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি প্রসঙ্গে ছাত্রদল নেতা বলেন, শিবির সব সময় বলে তারা চেইন অব কমান্ডের বাইরে যায় না। তাহলে তাদের নেতা-কর্মীরা যে নারী কর্মীকে হেনস্তা করেছে, সেটা কি তাদের চেইন অব কমান্ডের ভেতরে পড়ে? যদি তা-ই হয়, তবে সেটাই তাদের আদর্শিক অবস্থান।
রাকসু নির্বাচনে শিবিরকে জেতানোর ষড়যন্ত্র চলছে অভিযোগ করে আমান বলেন, ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন জামায়াতীকরণ করা প্রশাসন। তারা প্রত্যেকেই একটি সংগঠনকে জেতানোর জন্য যত রকমের অপচেষ্টা করা দরকার, তা করছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কোনো ধরনের রগ কাটার ইতিহাস আমরা আমাদের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে ফিরতে দেব না।’
এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোড থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ছাত্রদল। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার প্যারিস রোডে গিয়ে অবস্থান কর্মসূচিতে মিলিত হয়। এতে রাবি ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী, সিনিয়র সহসভাপতি শাকিলুর রহমান সোহাগসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শতাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।