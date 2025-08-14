হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

বগুড়া মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি গ্রেপ্তার

বগুড়া প্রতিনিধি

বগুড়া মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি গ্রেপ্তার

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা মৎস্যজীবী লীগ নেতা শাকিল মাহমুদ ওরফে কুত্তা শাকিলকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম শফিক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল বুধবার রাতে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও শাজাহানপুর থানা-পুলিশের যৌথ অভিযানে শহরের মফিজ পাগলার মোড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার শাকিল শাজাহানপুর উপজেলার জোকা গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে এবং বগুড়া জেলা মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি।

পুলিশ জানায়, গত ৫ আগস্টের পর শাকিল আত্মগোপন করেন। তিনি বগুড়ায় এক রাজনৈতিক নেতার ছত্রচ্ছায়ায় থেকে শহরে বসবাস করতেন। গতকাল রাতে শাকিল মফিজ পাগলার মোড়ে অবস্থান করছেন এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল সাদাপোশাকে অবস্থান নেয়।

পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে শাকিল মাথায় টুপি এবং মুখে মাস্ক লাগিয়ে অটোরিকশা করে পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তবে তাঁর সহযোগী সাকিব নামের আরেকজন পালিয়ে যায়।

পুলিশ আরও জানায়, শাকিলের বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলাসহ বিভিন্ন থানায় ১০টি মামলা রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

রাবিতে স্থগিত হওয়া ‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসব’ আগামীকাল

৮ হাজার টাকা সুদসহ ২২ হাজার দাবি, ডেকে নিয়ে খুন

রাবিতে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি

সেপটিক ট্যাংকে আটকা পড়ে ২ জনের মৃত্যু

যমুনা সেতুর অবরোধ তুলে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা

ভারত থেকে গরু আনতে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে বাংলাদেশিরা

বন্যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৪৫ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান ব্যাহত

৬ ঘণ্টা পর রেলপথ ছাড়লেন রবীন্দ্রের শিক্ষার্থীরা, কাল মহাসড়ক অবরোধ

ভারতে আটক একই পরিবারের ৫ জনকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

অফিসেই সহকর্মীকে ধর্ষণচেষ্টা, ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা