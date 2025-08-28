রাজশাহীতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ফের মহাসড়ক অবরোধ

ঢাকায় প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে রাজশাহীতে ফের ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) প্রকৌশল ও কৃষি অনুষদের শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বিজ্ঞান ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন প্রকৌশল অনুষদের শিক্ষার্থীরা। পরে কৃষি অনুষদের চার বিভাগের শিক্ষার্থীরা এতে সংহতি জানান।
অবস্থান কর্মসূচি শেষে বেলা ১টার দিকে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রাবি প্রধান ফটকের সামনে মহাসড়ক অবরোধ করে সমাবেশ করেন তাঁরা। সেখানে তাঁরা আধা ঘণ্টা অবস্থান শেষে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘আমার ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না’, ‘নবম দশম পরে কর, ইঞ্জিনিয়ার বানান কর’, ‘প্রকৌশলীদের ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।
শাখা প্রকৌশল অধিকার আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী সিফাত আবু সালেহ বলেন, ‘গতকাল লংমার্চ টু ঢাকা কর্মসূচিতে পুলিশের ন্যক্কারজনক হামলায় আমাদের বহু সহপাঠী আহত হয়েছেন, কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আমরা বারবার উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি জমা দিলেও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যে দেশ প্রকৌশলীদের যথাযথ মর্যাদা দিতে ব্যর্থ, সে দেশ কোনো দিন উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারবে না।’
প্রকৌশল অনুষদের শিক্ষার্থী আহমেদ হাসান বলেন, ‘আমাদের তিন দফা দাবিকে সরকার শুরু থেকেই অবহেলা করে আসছে। গতকাল ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার উদ্দেশে যাত্রা করলে পুলিশ আমাদের ওপর ন্যক্কারজনক হামলা চালায়। এ ঘটনার জন্য স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে।’
এর আগে গতকাল পূর্বঘোষিত প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের লংমার্চ টু ঢাকা কর্মসূচিতে পুলিশের হামলার প্রতিবাদে রাবি-রুয়েট শিক্ষার্থীরা রাজশাহীর তালাইমারী মোড়ে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এ ছাড়া গত ২৪ আগস্ট রুয়েট, রাবি ও পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা তিন দফা দাবিতে দুই ঘণ্টা ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছিলেন।
তাদের দাবিগুলো মধ্যে—নবম গ্রেডে কোনো কোটা ছাড়াই শুধু বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ দিতে হবে, দশম গ্রেডের নিয়োগ সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের আবেদন করতে দিতে হবে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ছাড়া কেউ ‘ইঞ্জিনিয়ার’ পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না। ডিপ্লোমাধারীদের জন্য ‘টেকনিশিয়ান’ পদবি নির্ধারণ করতে হবে।