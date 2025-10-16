মেয়েদের সব হলেই সর্বোচ্চ ভোট জাহিদ, আম্মার, সালমানের

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মেয়েদের সব কয়টি হলেই শীর্ষ তিন পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, সালাহউদ্দিন আম্মার ও সালমান সাব্বির। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের হল মোট ছয়টি। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টা পর্যন্ত এ ছয়টি হলেরই ফল ঘোষণা করা হয়েছে।
সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া মোস্তাকুর রহমান জাহিদ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। একই প্যানেল থেকে এজিএস পদে লড়ছেন সালমান সাব্বির। আর আধিপাত্যবিরোধী ঐক্য নামের এক প্যানেল থেকে জিএস পদে লড়ছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন আম্মার। এ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরেক সাবেক সমন্বয়ক মেহেদী সজিব ভোটের ফলে অনেকটাই পিছিয়ে।
নির্বাচন কমিশন থেকে ঘোষিত বেসরকারি ফলাফলে দেখা গেছে, মেয়েদের মন্নুজান, বেগম রোকেয়া, তাপসী রাবেয়া, খালেদা জিয়া, রহমতুন্নেসা ও জুলাই-৩৬ হলের সবকটিতেই নিজ নিজ পদে জাহিদ, আম্মার ও সালমান তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন।
এই ছয়টি হল থেকে ভিপি পদে জাহিদ ৪ হাজার ২৫৭, জিএস পদে আম্মার ৪ হাজার ৮৬ ও এজিএস সালমান সাব্বির ২ হাজার ২৯৫ ভোট পেয়েছেন। জাহিদের নিকটকত প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবির এ ছয় হলে ১ হাজার ২০৬, আম্মারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রশিবিরের প্যানেলের জিএস প্রার্থী ফাহিম রেজা ২ হাজার ২৫১ ও এজিএস পদে সালমান সাব্বিরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের প্যানেলের জাহিন বিশ্বাস এষা ১ হাজার ৭০৭ ভোট পেয়েছেন।
রাবিতে মোট হলের সংখ্যা ১৭টি। রাত ২টা পর্যন্ত মেয়েদের ছয়টি হলের ফল ঘোষণা করা হলো। এখন পর্যায়ক্রমে ছেলেদের ১১টি হলের ফল ঘোষণা করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ওএমআর মেশিনে ব্যালট গণনার পর ফল ঘোষণা করা হচ্ছে।