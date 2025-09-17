হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাকসু নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সসহ ৬ দফা দাবি ছাত্রদল মনোনীত ভিপি প্রার্থীর

রাবি প্রতিনিধি 

ছয় দফা দাবি জানিয়ে আজ বুধবার দুপুরে ছাত্রদল মনোনীত রাকসুর ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবীর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট ও হল সংসদ নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহারসহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছে শাখা ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল। আজ বুধবার দুপুরে ছাত্রদল মনোনীত রাকসুর সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবীর এসব দাবিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দেন।

দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার, ভুয়া ও জাল ভোট প্রতিরোধে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ডিজিটাল কারচুপি ও ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’ ঠেকাতে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভোট গণনা, ভোট চলাকালে বৈধ কার্ডধারী ছাড়া অন্য কারও ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, নির্বাচনে অবৈধ অর্থের প্রভাব প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আচরণবিধি সবার জন্য সমানভাবে পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন করা।

দাবি প্রসঙ্গে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নির্বাচনের দিন সাধারণ ভোটার ও নির্বাচন কমিশনের পাস ছাড়া কেউ যেন কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারেন, তা আমরা বাস্তবায়ন করব। এ ছাড়া নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহারের প্রস্তুতি চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের নির্বাচন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সবাই আন্তরিকভাবে কাজ করছেন।’

তফসিল অনুযায়ী ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অ্যাকাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। একই দিন ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা করা হবে।

