২৮ তারিখ নয়, রাকসুর ভোট গ্রহণ ২৫ সেপ্টেম্বর

রাবি সংবাদদাতা

রাবিতে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। পরিবর্তিত তারিখ অনুযায়ী ২৫ সেপ্টেম্বর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার রাত ৯টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘যেহেতু ২৮ সেপ্টেম্বর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মহাষষ্ঠী। সেই বিষয়কে সম্মান জানিয়ে আমরা নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে আনছি।’

এ ক্ষেত্রে তফসিলের অন্যান্য তারিখও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আজ রাত ১১টায় নতুন তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র বিতরণ ২৪ থেকে ২৮ আগস্ট, মনোনয়নপত্র দাখিল ১ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র বাছাই ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ ৮ সেপ্টেম্বর, ৯ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে প্রার্থীদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ এবং ভোট গ্রহণ ২৫ সেপ্টেম্বর। একই দিন ভোট গণনা শেষে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা ২৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচনের তারিখ শোনার পর থেকেই বিক্ষোভ করছে। আমরাও বিষয়টি অনুধাবন করেই তারিখ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে এবং হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট হলের প্রশাসনিক কার্যালয়ের রিটার্নিং কর্মকর্তাদের থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

নতুন তারিখ অনুসারে ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ হবে। সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

রাকসু নির্বাচন: মহাষষ্ঠীতে ভোটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আলটিমেটাম
