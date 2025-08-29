হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে ফুফুকে হত্যার অভিযোগে ভাতিজা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীর পবা উপজেলায় আফি খাতুন (৫৫) নামের এক নারীকে হত্যার অভিযোগে রকি হোসেন (২২) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ছোট ভালাম এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রকি আফি খাতুনের বড় ভাই কামাল হোসেনের ছেলে।

ওসি মনিরুল ইসলাম জানান, আফি খাতুনের ভাই ইনতাজ আলী বাদী হয়ে রকির বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন। গতকাল হত্যাকাণ্ডের মাত্র এক ঘণ্টা পরেই রকিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লাশ রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তের পর নিকটাত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আর গ্রেপ্তার রকিকে আজ শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় মাদকাসক্ত রকি তাঁর ফুফু আফি খাতুনকে খুন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

ভাতিজার বিরুদ্ধে ফুফুকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ
