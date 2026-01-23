হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

যমুনায় গোসল করতে নেমে কলেজছাত্র নিখোঁজ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

ফেরদৌস আহমেদ । ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যমুনা নদীতে গোসল করতে নেমে ফেরদৌস আহমেদ (১৮) নামে এক কলেজছাত্র নিখোঁজ হয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে তিনি নদীতে গোসল করতে নামেন। শুক্রবার বেলা ৩টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সময়েও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

নিখোঁজ ফেরদৌস আহমেদ কাজীপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। তিনি কাজীপুর উপজেলার মাইজবাড়ি ইউনিয়নের কুনকুনিয়া গ্রামের জামাল মিয়ার ছেলে।

কাজীপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম আজ বেলা ৩টার দিকে আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে যান। পরে রাজশাহী থেকে তিন সদস্যের একটি ডুবুরি দল এনে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করা হয়। তবে এখনো ওই শিক্ষার্থীকে পাওয়া যায়নি।

তিনি আরও বলেন, পরিবারের ভাষ্যমতে ফেরদৌস জুতা ও লুঙ্গি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর যমুনা নদীর কুনকুনিয়া জিরো পয়েন্ট এলাকায় গোসল করতে নামেন। তারপর থেকে তাঁর আর খোঁজ মেলেনি। ডুবুরি দল দিয়ে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

সম্পর্কিত

‘মানুষের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে’ বাড়িতে গোখরা সাপ পুষছেন আশরাফুল

রাজশাহীর ২ আসন: বিএনপির বিদ্রোহীরা নির্বাচনী মাঠে, আশাবাদী জামায়াত

ভোটের আগে সীমান্তে সক্রিয় অস্ত্র কারবারিরা

স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতাকে গুলি, আতঙ্কে বাজার ফাঁকা

বিপথগামীর জন্য কারাগার হবে সংশোধনাগার: আইজি প্রিজন

রুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত, অংশ নিলেন ১৫ হাজার ৫৬৭ পরীক্ষার্থী

বিএনপির রাজশাহী বিভাগের ৮ বিদ্রোহী প্রার্থীকে বহিষ্কার

জাপাকে প্রতীক দিলে রাজশাহীতে নির্বাচন হতে দেব না: এনসিপি নেতা

১৮ দিন পর অপহৃত গরু ব্যবসায়ীর লাশ মিলল পদ্মা নদীতে

জাতীয় নির্বাচনের আগেই শাকসু দাবি রাবি শিবিরের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা