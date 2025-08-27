হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

রাবি সংবাদদাতা

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকায় প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে রাজশাহীতে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদের শিক্ষার্থীরা।

আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন।

পরে রাবির প্রধান ফটকে আধা ঘণ্টা অবস্থান শেষে শিক্ষার্থীরা নগরের তালাইমারি মোড়ে গিয়ে রুয়েটের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এতে মহাসড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়।

এ সময় শিক্ষার্থীরা স্লোগান দেন—‘দশম দশম পরে করো, ইঞ্জিনিয়ার বানান করো’, ‘কোটা না মেধা, মেধা মেধা’, ‘আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই’, ‘আমাদের ওপর হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই’, ‘পুলিশ দিয়ে হামলা, চলবে না চলবে না’, ‘প্রকৌশলের অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার’।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষার্থীরা জানান, পূর্বঘোষিত ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে তাঁরা তিন দফা দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। সে সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হলে লাঠিপেটা, টিয়ার শেল, সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করা হয়। শিক্ষার্থীরা এ ঘটনার তদন্ত ও বিচারের দাবি জানান এবং প্রকৌশলীদের যৌক্তিক দাবি দ্রুত মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী রামীম আহমেদ বলেন, ‘আমরা যৌক্তিক দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছি। কিন্তু সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আজ ঢাকায় আমাদের ভাইদের ওপর সরকারের লাঠিয়াল বাহিনী হামলা চালিয়েছে। যা আমরা বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ও দেখেছি।’

এর আগে গত রোববার (২৪ আগস্ট) রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ও পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা তিন দফা দাবিতে দুই ঘণ্টা ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

সম্পর্কিত

রাকসু নির্বাচন: মহাষষ্ঠীতে ভোটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আলটিমেটাম

স্কুলের ছাদ খসে ফ্যান খুলে পড়ল দুই শিক্ষকের ওপর

স্কুলের দুটি কক্ষ থেকে ৮ ফ্যান চুরি, নিয়ে গেছে ফুটবলও

নওগাঁয় অটোরিকশাচালক হত্যায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

ধামইরহাট সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী অভিযোগে আটক ২

কামারখন্দে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে মা-মেয়ের মৃত্যু

ইউপি কার্যালয়ে সদস্যদের নাচগানের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে প্রশাসন

শতবর্ষের সলপের ঘোল-মাঠার সুনাম ধরে রাখতে চান ব্যবসায়ীরা

৩৩ কিলোমিটার সড়কে খানাখন্দ, ভোগান্তি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা