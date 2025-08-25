রাজশাহীতে কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন র্যাব-৫-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাসুদ পারভেজ। এ সময় তিনি বলেছেন, অপরাধ দমনে র্যাব কাজ করে যাচ্ছে।
আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে র্যাব-৫ রাজশাহীর সদর দপ্তরে এ মতবিনিময় হয়।
সভায় র্যাব অধিনায়ক বলেন, ‘সাংবাদিকেরা তাঁদের লেখার মাধ্যমে সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অনেক অনিয়ম-দুর্নীতি গণমাধ্যমের কারণে প্রকাশ্যে আসে। তাই সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে প্রকাশ করার আহ্বান জানাই।’
সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মাসুদ পারভেজ আরও বলেন, র্যাব-৫ সব সময় অপরাধ দমন ও মাদক নির্মূলে কাজ করে যাচ্ছে। অপরাধ দমন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে র্যাব সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। ভবিষ্যতেও এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এ সময় রাজশাহীতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।